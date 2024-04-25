BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye vurgusu: İlişkilerimiz her alanda çok özel | Başkan Erdoğan ve Bakan Fidan’a selam yolladı

"TÜRKİYE VE BM ARASINDAKİ İLİŞKİ HER ALANDA ÇOK ÖZEL"

Guterres ise "Türkiye ile BM arasındaki ilişki her alanda çok özel." ifadesini kullanarak özellikle ikili işbirliğinin değerine dikkati çekti.