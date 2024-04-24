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Fırat Kalkanı bölgesinde bahar temizliği! MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Fırat Kalkanı bölgesinde bahar temizliği! MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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