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Son dakika | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 PKK'lı terörist sarı torbada

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Son dakika | Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 6 PKK’lı terörist sarı torbada

Son dakika haberi... MSB Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesine hava harekatı düzenledi. Yapılan operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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