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PKK/KCK Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı! MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden nokta operasyon...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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PKK/KCK Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı! MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden nokta operasyon...

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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