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Sınırlarda kuş uçurtulmuyor! MSB son dakika olarak duyurdu! Yasa dışı geçişlere izin yok

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Sınırlarda kuş uçurtulmuyor! MSB son dakika olarak duyurdu! Yasa dışı geçişlere izin yok

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2’sinin FETÖ ve 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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