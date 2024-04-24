PKK/PYD elebaşı Salim Müslim'den itiraf geldi: Türkiye dronelar ile vuruyor bizimkiler beceriksiz
Son dönemde Irak'a yapılacak kara harekatı iddiaları giderek artarken Başkan Erdoğan'ın bölgeye yaptığı ziyaret terör örgütü PKK'da büyük endişeye neden oldu. PYD elebaşı Salih Müslim gelişmelerden endişe duyduklarını kaydederken "Türkiye kara harekatına dönebilir. Drone'lar ile hareket ediyorlar. Bizimkilerde pek hava savunma gücü yok. Beceremiyorlar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil çıkarması terör örgütü PKK'yı iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.
"PKK'NIN HİÇ ŞANSI YOK"
Takvim.com.tr'nin haberine göre PYD elebaşı Salih Müslim, Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin'in Youtube kanalına konuk oldu. Türkiye'nin kara harekatı düzenlemesinden endişe duyduğunu belirterek acziyet itirafında bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern silahlar ve SİHA'lar kullandığını belirten Müslim, PKK'nın hiç şansı olmadığını dile getirdi.
TÜRKİYE DRONE'LARLA VURUYOR BİZİMKİLER BECEREMİYOR
PYD'li teröristbaşı,"Türkiye bu kafayla giderse kara harekatına dönebilir. Drone'larla hareket ediyorlar. Bizimkilerde pek hava savunma gücü yok. Beceremiyorlar. Sınır üzerinden uçuyorlar, içeriyi vuruyorlar" ifadelerini kullandı.
MİSAK-I MİLLİ HAZIMSIZLIĞI
Salih Müslim geride bıraktığımız günlerde de Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini dile getirip Misak-ı Milli hazımsızlığını dile getirmişti.
Müslim, "Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojava'dan başlatılmak isteniyor" demişti.
"TÜRKİYE HER YERİ ELE GEÇİRDİ, KİMSE BUNLARI ÇIKARAMAZ"
Salih Müslim'in "Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz" sözleri ise terör örgütünün çaresizliğinin vesikası olarak kayıtlara geçti.
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