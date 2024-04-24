PKK/PYD elebaşı Salim Müslim’den itiraf geldi: Türkiye dronelar ile vuruyor bizimkiler beceriksiz





MİSAK-I MİLLİ HAZIMSIZLIĞI



Salih Müslim geride bıraktığımız günlerde de Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini dile getirip Misak-ı Milli hazımsızlığını dile getirmişti.



Müslim, "Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojava'dan başlatılmak isteniyor" demişti.

"TÜRKİYE HER YERİ ELE GEÇİRDİ, KİMSE BUNLARI ÇIKARAMAZ"



Salih Müslim'in "Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz" sözleri ise terör örgütünün çaresizliğinin vesikası olarak kayıtlara geçti.