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Danıştay'da yeni başkan belli oldu! Seçimi mevcut başkan Zeki Yiğit kazandı...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Danıştay’da yeni başkan belli oldu! Seçimi mevcut başkan Zeki Yiğit kazandı...

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi yapıldı. Seçimi mevcut belediye başkanı Zeki Yiğit kazandı.

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