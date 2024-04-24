CHP'li belediyeler borç bataklığında! Kamuoyu merak ediyor: Hangi hizmetler karşılığında bu kadar borca girildi?
31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Partili belediyelerden koltukları devralan CHP'li Başkanlar, daha şimdiden hizmet etmemek için korkunç bir algı operasyonu başlattı. Sözde "enkaz devraldık" edebiyatı ile vatandaşa ulaştırılmayı bekleyen hizmetleri yapmamak için hazırlanan senaryo, kamuoyu tarafından çok sert tepki ile karşılandı. CHP'li teşkilatlar aynı zamanda, AK Partili belediyelerin sözde yüklü borçlarını belediye binasının kapılarına asarak şov yapmayı da ihmal etmedi. Peki İstanbul'daki CHP'li belediyelerin yıllardır yönettiği bölgelerde durumlar nasıl? Elde edilen bilgiler ışığında, korkunç bir bataklığa saplanan CHP'nin hangi hizmetler karşılığında bu kadar borçlandıkları merak ediliyor?
AK Partili Belediyelerden koltukları devralan CHP'li Belediye Başkanları, vatandaşa hizmet götürmek yerine, skandal bir tavır takınmaya başladı. Sözde AK Partili belediyelerden "enkaz devraldık" edebiyatı ile şimdiden hizmetsizliklerinin faturasını kesmeye çalışan CHP'li Başkanların algı oyununa vatandaş çok sert tepki gösterdi. Peki CHP'nin İstanbul'da yıllardır egemen olduğu belediyelerdeki borçları ne durumda? Elde edilen bilgiler ışığında adeta "bataklığa" saplanmış CHP'li belediyelerin hangi hizmetler karşılığında bu kadar borçlandıkları oldukça merak edildi.
CHP'NİN KALELERİNDE BORÇLAR TAVANA VURDU
İstanbul'un önemli ilçelerine yıllardır belediyecilik hizmeti veren CHP'li teşkiların, saplandıkları borç batakları korkunç boyutlara ulaştı. Neredeyse bütçeleri kadar borçlanan CHP'li belediyelerin, hangi hizmetler için böylesi yükün altına girdikleri bilinmiyor. Bölge halkının da sorunlarına çare olacak işlere imza atmayan Ataşehir, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer ve Şişli'deki güncel borç durumu oldukça düşündürdü.
'BELEDİYELERİN 100 MİLYAR TL BORCU VAR' DEDİ VE EKLEDİ: BECERİKSİZLİKLERİNE BAHANE BULMAK İÇİN ENKAZ EDEBİYATI YAPIYORLAR
31 Mart yerel seçimlerinde ipi göğüsleyen CHP'li Belediye Başkan Adayları geçtiğimiz günlerde görevi yine CHP'li Belediye Başkanlarından devraldı. Koltuğa oturur oturmaz karşı karşıya kaldıkları mali tablo nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayan belediye başkanları çareyi enkaz edebiyatı yapmakta buldu.
BORÇ İÇİNDE BİR BELEDİYEYİZ
CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu Meclis toplantısında yaptığı konuşmada "Borç içinde bir belediyeyiz" diyerek tepkisini dile getirirken yine CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise "Halka en yakın hizmet birimi olan belediyeler, benden sonra tufan, anlayışıyla yönetilebilecek kurumlar değildir." diyerek bir önceki belediye başkanı Mehmet Eriş'i belediyeyi borç batağına sürüklemekle suçladı. Öte yandan Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere, Çiğli, Buca Belediyelerinde de maaş krizi patlak verdi. Belediye başkanları borç yükü nedeniyle çalışanların maaşlarını ödemekte zorluklar yaşadı.
5 YILDA 100 MİLYARLIK BORÇ YAPMIŞLAR
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının 2019-2024 yılları arasındaki performanslarına yönelik eleştirilerini dile getiren Dağ, CHP'li belediyelerin İzmir'de 5 yıllık zararının 100 Milyar TL olduğuna dikkat çekti.
BORÇ UÇSUZ BUCAKSIZ BİR HAL ALIYOR
Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan faaliyet raporundan anlaşılacağı üzere 2019-2024 yılları arası CHP'nin İzmir'de yönettiği belediyelerin toplam borcu yaklaşık 100 MİLYAR liradır! Belediye başkanlarının tamamına yakınının değiştiğini dikkate alacak olursak, CHP'li belediyelerin CHP'li belediyelere devrettiği borç durumu bu şekildedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu rakam iki katına çıkıyor, Ankara'yı da hesaba katarsak CHP belediyelerindeki borç uçsuz bucaksız bir hal alıyor. Önümüzdeki dönemdeki beceriksizliklerine bahane bulmak için "enkaz edebiyatı" yapmaya çalışanların manipülasyonu kendi belediyelerinin borç batağında olduğu gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.
CHP belediye başkanlarına önerimiz, sadece vatandaşlarımıza hizmete odaklanmalarıdır. Hizmet ve eser ortaya koyamayacakları için şimdiden bahane üretmesinler" dedi. Dağ'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. CHP'li belediyelerden mazeret değil hizmet beklediklerini belirten vatandaşlar başta yol ve trafik olmak üzere kentte yaşanan bir çok sorundan şikayetçi olup bir an önce çözülmesini talep etti.
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