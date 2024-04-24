CHP’li belediyeler borç bataklığında! Kamuoyu merak ediyor: Hangi hizmetler karşılığında bu kadar borca girildi?

AK Partili Belediyelerden koltukları devralan CHP'li Belediye Başkanları, vatandaşa hizmet götürmek yerine, skandal bir tavır takınmaya başladı. Sözde AK Partili belediyelerden "enkaz devraldık" edebiyatı ile şimdiden hizmetsizliklerinin faturasını kesmeye çalışan CHP'li Başkanların algı oyununa vatandaş çok sert tepki gösterdi. Peki CHP'nin İstanbul'da yıllardır egemen olduğu belediyelerdeki borçları ne durumda? Elde edilen bilgiler ışığında adeta "bataklığa" saplanmış CHP'li belediyelerin hangi hizmetler karşılığında bu kadar borçlandıkları oldukça merak edildi.

CHP'NİN KALELERİNDE BORÇLAR TAVANA VURDU

İstanbul'un önemli ilçelerine yıllardır belediyecilik hizmeti veren CHP'li teşkiların, saplandıkları borç batakları korkunç boyutlara ulaştı. Neredeyse bütçeleri kadar borçlanan CHP'li belediyelerin, hangi hizmetler için böylesi yükün altına girdikleri bilinmiyor. Bölge halkının da sorunlarına çare olacak işlere imza atmayan Ataşehir, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer ve Şişli'deki güncel borç durumu oldukça düşündürdü.

'BELEDİYELERİN 100 MİLYAR TL BORCU VAR' DEDİ VE EKLEDİ: BECERİKSİZLİKLERİNE BAHANE BULMAK İÇİN ENKAZ EDEBİYATI YAPIYORLAR

31 Mart yerel seçimlerinde ipi göğüsleyen CHP'li Belediye Başkan Adayları geçtiğimiz günlerde görevi yine CHP'li Belediye Başkanlarından devraldı. Koltuğa oturur oturmaz karşı karşıya kaldıkları mali tablo nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayan belediye başkanları çareyi enkaz edebiyatı yapmakta buldu.