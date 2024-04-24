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Dışişleri Bakanlığı'ndan '1915 olayları' hakkında açıklama: Tek taraflı açıklamaları reddediyoruz

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Dışişleri Bakanlığı’ndan ’1915 olayları’ hakkında açıklama: Tek taraflı açıklamaları reddediyoruz

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olayları hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla (bazı yetkililerin) 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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