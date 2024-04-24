Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1915 mesajı: Ötekileştirmeye ve nefret diline geçit verilmemeli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915'te ölen Ermenilerle ilgili Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında yaşananların bilim ışığında ele alınması gerektiğini ifade ederken "Tek bir Ermeni vatandaşımızın ötekileştirilmesine izin vermedik" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a bir mesaj gönderdi.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
ERMENİ VATANDAŞLARIMIZIN EMNİYETİ TEMİNAT ALTINDA
"Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri bugün bir kez daha saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum. Çatışmalar, isyanlar, çete hareketleri ve tedhiş eylemleri nedeniyle vefat eden, şehit edilen Osmanlı toplumunun tüm mensuplarına da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı topraklarında yol açtığı yıkım, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Ecdadımızdan bize miras kalan huzur ve barış ikliminin devamı, ancak müşterek gayretlerimizle mümkün olabilir. Ürettikleri kültürel ve beşerî eserlerle Anadolu topraklarını zenginleştiren Ermeni vatandaşlarımızın emniyeti, refahı ve mutluluğu bugün de teminat altındadır.
"İKİNCİ SINIF HİSSETMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ"
Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini vatanında ikinci sınıf hissetmesine müsaade etmedik, etmeyiz.
"YAŞANANLAR BİLİMLE ELE ALINMALI"
Tarihte yaşananları, radikal söylemlere, ötekileştirmeye, nefret diline geçit vermeden, aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir.
"ORTAK ACILARDAN DERS ÇIKARILMALI"
Milli belleğimize kazınan hadiseler arasında ayrım yapmaksızın, empati kurulması, ekilen nefret tohumlarının kök salmasını da engelleyecektir. Dünyayı çepeçevre saran şiddet ve savaş sarmalından gelecek kuşakları korumanın yolunun, ortak acılarımızdan çıkaracağımız dersler ışığında, geleceğimizi birlikte inşa etmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle, Ermeni Toplumu'nun kıymetli mensuplarını en kalbi duygularımla bir kez daha selamlıyorum."
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