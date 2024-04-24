Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 1915 mesajı: Ötekileştirmeye ve nefret diline geçit verilmemeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a bir mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

ERMENİ VATANDAŞLARIMIZIN EMNİYETİ TEMİNAT ALTINDA

"Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri bugün bir kez daha saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum. Çatışmalar, isyanlar, çete hareketleri ve tedhiş eylemleri nedeniyle vefat eden, şehit edilen Osmanlı toplumunun tüm mensuplarına da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı topraklarında yol açtığı yıkım, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Ecdadımızdan bize miras kalan huzur ve barış ikliminin devamı, ancak müşterek gayretlerimizle mümkün olabilir. Ürettikleri kültürel ve beşerî eserlerle Anadolu topraklarını zenginleştiren Ermeni vatandaşlarımızın emniyeti, refahı ve mutluluğu bugün de teminat altındadır.