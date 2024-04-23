Taksim 1 Mayıs’ta kutlamaya kapalı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Taksim Meydanı'nın bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olduğu duyuruldu. İstanbul Valisi Gül yaptığı açıklamada "İstanbul'un herhangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içerisinde, günün anlamına uygun şekilde, demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik" dedi.

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