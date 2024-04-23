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Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya platformu X açıklaması

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Bakan Uraloğlu’ndan sosyal medya platformu X açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Hala ‘X’ Türkiye’ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamı da gündemimizde” dedi.

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