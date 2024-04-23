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Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Irak ve Suriye'de 19 terörist öldürüldü...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Irak ve Suriye’de 19 terörist öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" ifadeleri kullanıldı.

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