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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 23 Nisan mesajı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 23 Nisan mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, mesajında, "Meclisimiz, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğimizi güvence altına almaya durmaksızın devam edecektir." ifadesini kullandı.

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