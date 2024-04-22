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MSB: Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında 'Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı' gerçekleştirildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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MSB: Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında ’Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’ gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasında 'Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıda tarafların 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemlerin yeniden değerlendirildiği ve 2025 yılı uygulama planının ele alındığı duyuruldu.

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