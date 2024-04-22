Başkan Erdoğan’dan Irak’ta peş peşe kabul! Irak Türkmen Toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti

IRAK TÜRKMENLERİNİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'taki resmi programları kapsamında Irak Türkmen Toplumu temsilcilerini kabul etti.

IRAK SÜNNİ TOPLUMU TEMSİLCİLERİNİ DE KABUL ETTİ

Öte yandan Başkan Erdoğan Irak'a resmî ziyareti kapsamında Bağdat'ta Irak Sünni toplumu temsilcilerini de kabul etti.