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Başkan Erdoğan'dan Irak'ta peş peşe kabul! Irak Türkmen Toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Başkan Erdoğan’dan Irak’ta peş peşe kabul! Irak Türkmen Toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan ziyaret kapsamında Irak Türkmen Toplumu temsilcilerini de kabul etti. Başkan Erdoğan, ardından Bağdat'ta Irak Sünni toplumu temsilcilerini de kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl aranın ardından Irak'a ziyaret gerçekleştirdi.

IRAK TÜRKMENLERİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'taki resmi programları kapsamında Irak Türkmen Toplumu temsilcilerini kabul etti.

IRAK SÜNNİ TOPLUMU TEMSİLCİLERİNİ DE KABUL ETTİ
Öte yandan Başkan Erdoğan Irak'a resmî ziyareti kapsamında Bağdat'ta Irak Sünni toplumu temsilcilerini de kabul etti.

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