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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan TZOB'a ziyaret!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan TZOB’a ziyaret!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı ziyaret etti.

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