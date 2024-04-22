Irak'ta Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı
Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.
Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.
Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.
Başkan Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
BAŞKAN ERDOĞAN KİMLERLE GÖRÜŞECEK?
Başkan Erdoğan Bağdat'ta önce Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid sonra Başbakan Muhammed al Sudani ile görüşecek.
Başkan Erdoğan'a aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da olduğu geniş bir heyet eşlik edecek.
Başkan Erdoğan, son Bağdat ziyaretini başbakan sıfatıyla 2012'de gerçekleştirmişti.
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