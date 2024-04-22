Irak’ta Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.

Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Başkan Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.