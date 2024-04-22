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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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