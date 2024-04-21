MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8dAuhqsNYc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2024

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verdi.