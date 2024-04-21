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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN SINIR ÖTESİ HAREKAT SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası sınır ötesi harekat sinyali vermişti. Erdoğan; "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

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