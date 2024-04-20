Havacılıkta dev anlaşmalar! 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedarik edilecek!

HÜRKUŞ-A'nın uluslararası standartlardaki başarısını, EASA CS-23 standartlarını edinerek kanıtladığını bildiren Görgün, şu bilgileri paylaşmıştı:

"HÜRKUŞ uçağının 15 adet seri üretimine yönelik, HÜRKUŞ-B, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Projesi Sözleşmesi 26 Aralık 2013'te imzalandı. Söz konusu projeye ilişkin üretim ve montaj faaliyetleri devam ediyor. İlk HÜRKUŞ-B uçağının Mayıs 2025'te, 15'nci uçağın ise Eylül 2025'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesini planlıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın gelişen ihtiyaçları doğrultusunda uçuş eğitim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedariki için bugün sözleşmemizi imzalıyoruz."

A Haber canlı yayınında Prof. Dr. Mesut Hakkı Casin havacılıkta yapılan dev anlaşmalar hakkında;

"Bu ülkede tayyarecilikten anlamayan ve Türkiye'nin algıladığı tehdidi siyasi malzeme yapanlar var. Başkan Erdoğan bu siyasi tehdidi görmek suretiyle ve bize oynanan oyunu bozmak için S-400 füzesini alacağını söyledi ve bu füzeler Türkiye için önemli bir caydırıcılık unsuru çünkü vuruş kapasitesi çok yüksek. Bundan sonra Türkiye hemen siper sınıfı füzeleri üretti."

"Sayın Savunma Bakanımızında katıldığı "İnsanlı Hava Platformları İmza Töreni"nde o kadar güzel çalışma var ki petek arıları gibi çalışıyorlar ve Türk Savunma Sanayisini besliyorlar. TUSAŞ'a gittim ve orada da KAAN'a bindim bu bizim için bir gurur sevinçten gözlerim doldu. Türk uçaklarının bire bir aynısını yapmışlar ve bunları yapan Türk mühendisler."