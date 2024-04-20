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Havacılıkta dev anlaşmalar! 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedarik edilecek!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Havacılıkta dev anlaşmalar! 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedarik edilecek!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "İnsanlı Hava Platformları İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada Hava Kuvvetleri Komutanlığının gelişen ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedarik edeceklerini bildirmişti. A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programında Prof. Dr. Mesut Hakkı Casin havacılıkta yapılan dev anlaşmaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İnsanlı Hava Platformları İmza Töreni"nde yaptığı konuşmasında, savunma sanayiinin, geçmişinden gelen bilgi ve tecrübeyi birleştirmesi ve cesur ve kararlı adımlar atması sonucunda önemli bir seviyeye ulaştığını söylemişti.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerde, savunma sanayi harp ve gereçlerinin muhabere meydanında aktif ve başarılı olarak kullanılmasının Türkiye'yi bulunduğu coğrafya ve küresel alanda en önemli güç unsurlarından biri haline getirdiğini dile getiren Görgün, "Savunma sanayisindeki milli kabiliyetlerimizi sürekli gelişim sürecine tabi tutarak, dışa bağımlılığı sistematik olarak en aza indirmek hedefine her gün daha da yaklaşılmaktadır."dedi.

HÜRKUŞ-A'nın uluslararası standartlardaki başarısını, EASA CS-23 standartlarını edinerek kanıtladığını bildiren Görgün, şu bilgileri paylaşmıştı:

"HÜRKUŞ uçağının 15 adet seri üretimine yönelik, HÜRKUŞ-B, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Projesi Sözleşmesi 26 Aralık 2013'te imzalandı. Söz konusu projeye ilişkin üretim ve montaj faaliyetleri devam ediyor. İlk HÜRKUŞ-B uçağının Mayıs 2025'te, 15'nci uçağın ise Eylül 2025'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesini planlıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın gelişen ihtiyaçları doğrultusunda uçuş eğitim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 40 adet daha HÜRKUŞ-B tedariki için bugün sözleşmemizi imzalıyoruz."

A Haber canlı yayınında Prof. Dr. Mesut Hakkı Casin havacılıkta yapılan dev anlaşmalar hakkında;

"Bu ülkede tayyarecilikten anlamayan ve Türkiye'nin algıladığı tehdidi siyasi malzeme yapanlar var. Başkan Erdoğan bu siyasi tehdidi görmek suretiyle ve bize oynanan oyunu bozmak için S-400 füzesini alacağını söyledi ve bu füzeler Türkiye için önemli bir caydırıcılık unsuru çünkü vuruş kapasitesi çok yüksek. Bundan sonra Türkiye hemen siper sınıfı füzeleri üretti."

"Sayın Savunma Bakanımızında katıldığı "İnsanlı Hava Platformları İmza Töreni"nde o kadar güzel çalışma var ki petek arıları gibi çalışıyorlar ve Türk Savunma Sanayisini besliyorlar. TUSAŞ'a gittim ve orada da KAAN'a bindim bu bizim için bir gurur sevinçten gözlerim doldu. Türk uçaklarının bire bir aynısını yapmışlar ve bunları yapan Türk mühendisler."

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