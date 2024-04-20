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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre bazı illerde Milli Eğitim Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürü gibi görevlerde değişiklikler oldu.

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