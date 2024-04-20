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Kuşadası'nda işletmeye ateş açan şüpheliler tutuklandı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Kuşadası’nda işletmeye ateş açan şüpheliler tutuklandı! Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Kuşadası'ndaki işletmeye av tüfeğiyle ateş açılmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.

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