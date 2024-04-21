CHP’li Bilecik Belediyesi’nde emekçi kıyımı! Subaşı 200 işçiyi kapının önüne koydu

31 Mart seçimlerine kadar 70 gün boyunca Başkanlık görevini Sadık Kaya yürütmüştü. Yerel seçimleri kazanan CHP'li Subaşı, göreve gelir gelmez, sadece 70 gün görevde kalan Belediye yönetimini, yüzlerce kişinin işe alındığını iddia ederek suçlamaya başladı. Oysa Melek Mızrak Subaşı'nın hem Başkan yardımcılığı hem de Başkan Vekilliği döneminde Belediye, eş, dost ve akrabalarla tıka basa doldurulmuştu.

"KANUNİ ZORUNLULUK" DİYEREK AÇIKLAMA YAPTI

Sabah'ın haberine göre; İşten çıkarmalarla ilgili kamuoyunda oluşan rahatsızlık sonrası bir basın açıklaması yayınlayan CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı, 200 kişinin işten çıkarılmasının kanuni bir zorunluluk olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, "Gerekli tedbirleri kanun gereği ivedilikle almak zorunda olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" diyen Subaşı, personel maaşlarının Belediye bütçesinin yüzde 40'ını geçmemesi gerektiğini söyledi. Oysa Subaşı, Başkan Vekiliyken bütçe hesaplamalarını bir kenara bırakmış, aynı bütçeye sahip olan Belediyeye eş, dost ve akraba alımı yapmış, bununla da yetinmemiş Belediyenin yemekli organizasyon işlerini eşinin şirketi olan Subaşı Yemek Sanayiye vermişti.