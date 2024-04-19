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Orta Doğu'da gerginlik | Başkan Erdoğan'dan ilk yorum: İran ve İsrail farklı konuşuyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Orta Doğu’da gerginlik | Başkan Erdoğan’dan ilk yorum: İran ve İsrail farklı konuşuyor

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da gerginliği artıran İran İsrail arasındaki çatışmaya değinen Başkan Erdoğan "İran ve İsrail farklı konuşuyor." yorumunda bulundu.

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