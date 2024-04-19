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İliç'teki maden faciası | Bakan Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu: Toprak altında kalan 1 işçinin naaşına ulaşıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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İliç’teki maden faciası | Bakan Bayraktar yeni gelişmeyi duyurdu: Toprak altında kalan 1 işçinin naaşına ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat günü meydana gelen toprak kayması olayının ardından bugün toprak altında kalan işçilerden Adnan Keklik’in cansız bedenine ulaşıldı.

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