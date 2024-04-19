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Nevşehir'deki "Narkoçelik" operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Nevşehir’deki Narkoçelik operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Nevşehir'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter ve dron destekli düzenlenen "Narkoçelik" operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı.

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