Diplomaside köprü Türkiye! İran’dan İsrail saldırısı sonrası Hakan Fidan ile görüşme talebi! Kritik telefon konuşması...

HOLLANDA BAŞBAKANI İLE SOHBET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye ile Hollanda arasında 2008'den bu yana icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10. Toplantısı kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Fidan, Lahey kentinde Başbakan Rutte ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rutte, Türkiye-Hollanda ilişkileri, Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele aldı.