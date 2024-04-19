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Diplomaside köprü Türkiye! İran'dan İsrail saldırısı sonrası Hakan Fidan ile görüşme talebi! Kritik telefon konuşması...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Diplomaside köprü Türkiye! İran’dan İsrail saldırısı sonrası Hakan Fidan ile görüşme talebi! Kritik telefon konuşması...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yurt dışında önemli görüşmeler gerçekleştirirken Hollanda ziyaretinde Başbakan Rutte ve Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile görüştü. Bu görüşme sonrası Fidan, İran'ın talebi üzerine İsrail'le yaşanan gerginlik hakkında İranlı mevkidaşı ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarına devam ederken Hollanda'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından Fidan, İran ve İsrail arasında yaşanan gerginliğe ilişkin İran'ın talebi üzerine bir İranlı mevkidaşıyla da telefonda görüştü.

HOLLANDA BAŞBAKANI İLE SOHBET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye ile Hollanda arasında 2008'den bu yana icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10. Toplantısı kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Fidan, Lahey kentinde Başbakan Rutte ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rutte, Türkiye-Hollanda ilişkileri, Gazze'deki son durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele aldı.

BİR TEMAS DA MEVKİDAŞIYLA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ile Hollanda arasında 2008'den bu yana icra edilen Wittenburg Konferansı'nın 10. Toplantısı kapsamında Bakan Fidan'ın bu ülkeye ziyarette bulunduğu bildirildi.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Lahey'de Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

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