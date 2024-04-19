Irak Başbakanı Sudani'den kritik zirve açıklaması: Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söyledi.
"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ GELİR GEÇER TÜRDEN BİR OLMAYACAK"
Başkan Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini kaydeden Sudani, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut." dedi.
Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Başkan Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.
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