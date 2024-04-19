İBB Meclisinde denetim raporu açıklandı: 2023'te 180 milyar TL'lik ağır fatura! "İBB iştiraklerinin hepsi zararda"
İBB 2023 yılı Meclis Denetim Komisyon Raporu açıklandı. Önceki dönem Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından açıklanan raporda İmamoğlu yönetiminin 2019’da belediyeyi devraldığında 26 milyar 700 milyon 454 bin 224 TL olan borcun 2023 yılı sonu itibariyle 150 milyar 837 milyon TL’ye çıktığı belirtildi. Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB iştirak şirketlerinin kar ettiği yönündeki açıklamalarına değinen Kaynar, "31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bu şirketlerin bilançosunu açıklasınlar. İçlerinde bir tane kar eden şirket yok. Hepsi zararda ve hepsi de öz sermayelerini tüketmiş durumda." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde 2023 yılı denetim raporu sunuldu.
İBB Meclisi nisan ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
İBB'NİN PARALARI ÇARÇUR: 2023 YILI TOPLAM BORÇ 180 MİLYAR 32 MİLYON TL
Meclis'te, 2023 yılı denetim raporunu sunmak için söz alan Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin 2023 yılında, 105 milyar 633 milyon lira gelir elde ettiğini, 122 milyar 441 milyon lira gider yaptığını söyledi.
İBB'nin 2023 yılı gelirinin yüzde 88,49'unu "Merkezi İdareden Gelen Paylar" kaleminin oluşturduğunu dile getiren Kaynar, şöyle konuştu:
"2023 yılı bilançosu incelendiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, 31 Aralık 2023 itibarıyla belediyenin toplam borcunun, bir önceki yıla göre 68 milyar 761 milyon 758 bin 380 lira artarak, 2023 yılında 150 milyar 837 milyon 180 bin 391 lira olduğu görülmüştür. Böylece İBB'nin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 26 milyar 760 milyon 454 bin 224 lira olan borcu, 31 Aralık 2019 itibarıyla 30 milyar 858 milyon 845 bin 728 liraya, 31 Aralık 2020 itibarıyla 43 milyar 402 milyon 795 bin 786 liraya, 31 Aralık 2021 itibarıyla 57 milyar 602 milyon 11 bin 466 liraya, 31 Aralık 2022 itibarıyla 82 milyar 75 milyon 422 bin 11 liraya, 31 Aralık 2023 itibarıyla 150 milyar 837 milyon 180 bin 391 liraya yükselmiştir. Bu miktara İSKİ'nin 16 milyar 799 milyon 443 bin lira, İETT'nin 12 milyar 394 milyon 885 bin lira borcu da eklendiğinde 180 milyar 32 milyon lira olmaktadır."
"İŞTİRAK ŞİRKETLERİNDE BİR TANE KAR EDEN YOK, HEPSİ ZARARDA"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB iştirak şirketlerinin kar ettiği yönündeki açıklamalarına değinen Kaynar, "31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bu şirketlerin bilançosunu açıklasınlar. İçlerinde bir tane kar eden şirket yok. Hepsi zararda ve hepsi de öz sermayelerini tüketmiş durumda." dedi.
Bazı belediyelerin duvarlarına asılan borç konusundan bahseden Kaynar, şunları kaydetti:
"Şimdi bugünlerde bir moda var. Belediyenin borçlarının, belediyenin kapısının üzerindeki cepheye asılması gibi bir moda var. Benim, Cumhuriyet Halk Partisine ve Belediye Başkanımıza bir önerim var, bu modaya kendisi de uysun. 2019 yılında bu belediyeyi devraldığı tarihteki borç durumunu ve bugün itibarıyla yeni döneme başladığı tarih itibarıyla borç durumunu lütfen şu belediyenin önüne assın. Diğer belediyelerin uyguladığı bu modaya kendisini de uymaya davet ediyorum. Bakalım bu tablo neyi gösterecek? 26 milyar 760 milyon liradan 180 milyar liraya çıkmış bir borç durumu söz konusu. Tabii bu 3 ayda daha ne kadar arttı, onu da bilmiyoruz. Malum seçimde harcamalar da ciddi miktarda oldu."
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