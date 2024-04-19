"Giz" ile 'huzur' denetimi gerçekleştirildi!
Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur ve Güven İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.
İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan 'Huzur ve Güven İstanbul' uygulamasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimde "Giz" isimli narkotik köpeği de yer aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' uygulaması yaptı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı.
Kadıköy'de denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik aranarak, araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların GBT sorgusu yapıldı.
Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimde "Giz" isimli Belçika kurdu olan malinois cinsi narkotik köpeği de araçlarda titiz bir şekilde arama yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...
- HAVA DURUMU | İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış alarmı! Günlerce sürecek | 18-22 Nisan 2024