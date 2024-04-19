"Giz" ile 'huzur' denetimi gerçekleştirildi!

İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan 'Huzur ve Güven İstanbul' uygulamasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimde "Giz" isimli narkotik köpeği de yer aldı.