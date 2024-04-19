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Firari FETÖ'cü emniyet müdürü gizli geçitten kaçarken yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Firari FETÖ’cü emniyet müdürü gizli geçitten kaçarken yakalandı

Son dakika haberi... Kayseri'de terör örgütü FETÖ'den aranan firari emniyet müdürü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçarken yakalandı.

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