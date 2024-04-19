İç savaş yeniden alevlendi! CHP'de Kılıçdaroğlu ekibine "toplu ihraç" genelgesi
31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından CHP'de iç savaş yeniden kızıştı. CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerini tamamen tasfiye etmek için ilk büyük adımını attı. Belediye başkanları ve başkan adaylarına gönderilen genelgede, 29 Nisan’a kadar seçim çalışmalarını sabote eden üyelerin disiplin kuruluna sevk edilmek üzere isimleri istendi.
CHP'de adeta paralel yapılanmaya dönüşen Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi siyasiler, yerel seçim çalışmalarına da damga vurdu. Özellikle İstanbul'daki çalışmalara neredeyse hiç katılmayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tavır koyan bu oluşum, diğer illerde de benzer hamleleriyle genel merkezi zora soktu.
"Kurultay küskünleri" olarak anılan bu kesimi uzun süredir tasfiye etmek istediği bilinen Özel, yerel seçimler biter bitmez savaş ilanı niteliğinde bir karar çıkararak belediye başkanları ve başkan adaylarına gönderdi.
DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLECEKLER
Sabah'ın haberine göre Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla yayımlanan genelgede, yerel seçim sürecinde parti aleyhine çalışan üyelerin disiplin kurullarına sevk edileceği duyuruldu. Bu kişilerin isimlerinin, partideki görevlerinin ve aleyhte yaptıkları çalışmaların delilleriyle birlikte 29 Nisan 2024 Pazartesi gününe kadar Genel Merkez Yazı İşleri birimine iletilmesi istendi.
İHANET SUÇLAMASI
Genelgede, parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten tüm üyelerle ilgili disiplin sürecinin doğrudan MYK tarafından başlatılacağı da vurgulandı. Dikkat çekici ifadeler kullanılan metinde, "Bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir. Tüzüğümüzün 68/1-e maddesi, 'Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak' fiilinin kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğini düzenlemiştir" cümleleri yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...
- HAVA DURUMU | İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış alarmı! Günlerce sürecek | 18-22 Nisan 2024