İç savaş yeniden alevlendi! CHP'de Kılıçdaroğlu ekibine "toplu ihraç" genelgesi

İHANET SUÇLAMASI

Genelgede, parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten tüm üyelerle ilgili disiplin sürecinin doğrudan MYK tarafından başlatılacağı da vurgulandı. Dikkat çekici ifadeler kullanılan metinde, "Bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir. Tüzüğümüzün 68/1-e maddesi, 'Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak' fiilinin kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğini düzenlemiştir" cümleleri yer aldı.