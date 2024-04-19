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Bugün hesaplarda! Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere 694,5 milyon lira tarımsal destek ödemesi...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Bugün hesaplarda! Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilere 694,5 milyon lira tarımsal destek ödemesi...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 694 milyon 461 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

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