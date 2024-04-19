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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'de!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber’de!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'de canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Yılmaz, yerel seçim sonuçları nasıl analiz ediliyor? Türkiye’nin seçimsiz 4 yılında neler yapılacak? Yeni anayasa çalışmaları nasıl gerçekleşecek? Uluslararası arenada İsrail’e karşı hangi hamleler yapılacak? Enflasyonla mücadele ve ekonomideki kritik süreçlere yönelik tüm detayları A Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında cevaplıyor.

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