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Tokat'taki deprem nedeniyle Sivas'taki bir caminin dışında hasar oluştu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Tokat’taki deprem nedeniyle Sivas’taki bir caminin dışında hasar oluştu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğünde depremde Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nin dışında bulunan mermer bloklarda hasar oluştuğu bildirildi.

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