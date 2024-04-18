Dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında! İstanbul Havalimanı’na ödül yağdı





'Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri, Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' projelerimizle yatırımlar yaparak, sadece bugünün değil, yarının da dünyanın küresel buluşma merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.