MSB resmen duyurdu! İncirlik Üssü’nün ismi değişti! Kürecik hakkındaki iddialara yanıt...

ABD UÇAKLARI İLE İNCİRLİK'TE YAPILAN EĞİTİMLER

Bakanlık kaynakları, ABD bombardıman uçaklarının geçtiğimiz günlerde İncirlik'te gerçekleştirdiği eğitimlere ilişkin, "15-17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait B-1B uçaklarıyla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. ABD uçakları 17 Nisan tarihinde ülkemizden ayrıldılar. Bahse konu eğitimler, ikili anlaşmalar ve müttefiklik kapsamında yılda bir kaç kez yapılan eğitimlerdir. Ve icra edilen eğitim de çok daha önceden planlanmış olup, son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

KÜRECİK'TEKİ RADAR TAMAMEN ULUSAL GÜVENLİK İÇİN

Bakanlık kaynakları, Kürecik'teki NATO radarının İran'ın İsrail'i vurduğu sırada İsrail'e bilgi aktarıp aktarmadığı yönündeki sorular üzerine "Kürecik radarı, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir" dedi.

bBakanlık kaynakları, son günlerde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısında artış olmasına dikkat çeken sorulara yönelik de "Bölgede operasyonlarımız 7-24 hız kesmeden devam ediyor. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın ifade ettikleri gibi Pençe-Kilit'te kilit bu yaz kapanacak. Ve bu kilit kapanırken hangi prensipler doğrultusunda çalışacağımızı Bakanımız açıkladı. Öngörülemez, alışılmadık, PKK'nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonlar devam ettirilecek" dedi.