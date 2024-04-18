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İzmir'de FETÖ operasyonu! 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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İzmir’de FETÖ operasyonu! 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Menemen, Menderes ve Bergama ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

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