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YSK'dan Ordu için flaş karar! İYİ Parti'nin itirazı reddedildi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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YSK’dan Ordu için flaş karar! İYİ Parti’nin itirazı reddedildi...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu, CHP'nin Hatay ve İskenderun seçimlerine ilişkin tam kanunsuzluk gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti.

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