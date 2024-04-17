17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe kabuller

Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe kabuller

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de peş peşe kabuller

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Burada Ruanda ve Nikaragua Büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA