Ticaret Bakanı Bolat’tan provokasyona net yanıt! Türkiye, İsrail’e jet yakıtı satmıyor!

"YALANDA ISRAR EDİYORLAR"

İsrail Airlines almış. 25 bin dolarlık uçak benzini almış. Chartes Airlines 21 bin 743 dolar almış. Shino İnter 3 bin 820 dolar almış. Arkia Airlines 25 bin 245 dolarlık almış. İsrail Airlines 11. ayda 33 bin 889 dolarlık uçak benzini. Toplam 109 bin 700 dolar. Ben bunu kamuoyuna paylaştıktan sonra saldırdılar. Acımasızca suçlama yönelttiler. EPDK çürüttü ama hala yalanda ısrar ediyorlar. Yalancılarsa biz ne yapalım? İftiranın ne anlama geldiğini dini hassasiyeti olanlar iyi bilirler. Israr edenleri Allah ıslah etsin diyorum. Şubat Mart ayında 910 dolar. Herhalde özel uçağa yakıt verilmiş. Bunu bilmelerine rağmen bu yalanı söylüyorlar. İsrail dediğimiz bölgede 7 milyonYahudi yaşıyor. 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor orada. Filistin'i Türkiye tanıyor. Batı tanımıyor. 5.9 milyon nüfusu var. Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze olarak. Bu insanlar da Türkiye ile ticaret yapıyor. İsrail de diyor ki 'ben onları tanımıyorum gönderdiklerinizde İsrail yazacaksınız'. 2022 yılında ihracatımız 6.5 milyar dolardı. İthalatımız 2.5 milyar dolardı. Net fazlamız 4 milyar dolardı. Biz ticarete bakmıyoruz. Bu ticaret özel şirketlerin ticareti. Yüzde 30'dan fazlası da Türkiye'deki uluslararası firmaların. Aldığımız tedbirlerin yıllık karşılığı 2 milyar dolar. Gazellilerin çektiği acı karşısında inanılmaz bir savaş veriyoruz. Bugün yine yayınladı. Hamas Türkiye'ye teşekkür etti. Ben bizzat görüştüm. Söyledikleri şu 'Türkiye ile Filistin kesimin ticareti 2 milyar dolar.' Bu ticaret İsrail adıyla gelip gidiyor. Türkiye'ye gümrük vergisiz hurma ticareti hakkı verdik. Onlar bize teşekkür ediyorlar ama içerde 'İsrail'e yardım ediyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz' diye yalan söylüyorlar.

"GELİŞMELERE GÖRE YENİ KARARLAR ALABİLİRİZ"

Hamas'a terörist diyen ana muhalefet lideri. Hamas liderinin 3 tane oğlu 3 tane torunu da şehit edildi. Bir tane telefon açıp taziyede bulundular mı? Seçim öncesi hükümeti itibarsızlaştırmak ve oy tırtıklamak için bu politikayı yürüttüler. Bizim aldığımız bu karardan sonra ne dediler? 'Gemiler gitmeye devam ediyor'. Biraz gümrük rejimi bilseler... 9 Nisan sabahı biz bilgisayar sistemi kapattık. 1019 kalemde hiçbir ürün tescil edilemez. Birkaç gün öncesinde tescil ürün varsa o gitmiştir. Geçici depolama alanları ve transit ticaret üzerinden de 1019 ürünü o bölgeye gitmesine izin vermedik. Filistinliler 'Bizim tüccarlarımıza İsrail sorun çıkarabilir ve olumsuz etkilenebilir. Türkiye bize hamilik yapıyor. Erdoğan hayatını Filistin mücadelesine adamış bir lider. O yüzden siz ne yapıyorsanız bizim için kabul' dediler. Gelişmelere göre yeni kararlar alabiliriz.

"BİRAZ AR DUYGULARI VARSA HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLERLER"

8 milyon Filistinli de Türkiye'den gıda maddeleri alıyor. O gıda maddelerini bu insanlar tüketiyor. Tekstil ve sağlık ürünlerini de tüketiyorlar. Bizim kararımızı öyle etkili oldu ki İsrail'in toplam ithalatının yüzde 30'una kadar olan ürünler özelikle seçildi ki sarsıcı olsun. Böyle bir titiz çalışma yapıldı. Yalan söyleyenlerin malzemesi eksik olmaz. Onlar yine bir şeyler uydurabilirler. Ben halkıma sesleniyorum. Müsterih olsunlar. Hepimizin davası Filistin davasıdır. Biz bunu biliyoruz. Filistinlerin hep yanındayız. Filistinliler Türkiye'ye bu kadar güveniyor ama muhalefettekiler siyasi istismar yapıyor. Biraz ar duyguları varsa bu anlattığımız rakamlar karşısında halkımızdan özür dilerler.

İsrail 1948 tarihinde kuruldu. İsrail'e özür dileten ülke oldu mu? Kim özür diletti. Mavi Marmara'dan sonra Netanyahu Obama'nın yanında Tel Aviv Havalimanı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı ve resmen özür diledi. Mavi Marmara'da şehit olan kardeşlerimizin aileleri için istediğimiz resmi özür dileme, tazminat ve Gazze'ye geçişlerin kolaylaştırılması kararlarını da kabul etti. Bunu hangi ülke, hangi lider İsrail'e yaptırabildi?

14 ve 28 Mayıs seçimde Batı ve İsrail Millet İttifakı'nı tutuyordu. Çok üzüldüler Tayyip Erdoğan kazanınca. Çok memnundu muhalefet Batı ve İsrail bizi tutuyor diye. 31 Mart seçimin ertesinde kim CHP'yi ve kazananları tebrik etti? İsrail Dışişleri Bakanı hararetle kutladı. Onun için bize gönül veren insanlar müsterih olsunlar.