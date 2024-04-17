Dışişleri Bakanlığı Lübnan için seyahat uyarısı yaptı

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı duyuruda, bölgedeki son gelişmelerin Lübnan'a yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.