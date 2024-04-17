Bakan Mehmet Şimşek ABD'de yatırımcılarla görüştü! "Türk ekonomisi oldukça büyük ve ölçekli"

TÜRKİYE'DE FIRSATLAR

Bugün erken saatlerde görüşmeler başladı yatırımcılarla. Geçtiğimiz yıl yatırımcılar bu yeni ortodoks konusunda nasıl konumlanacaklarına emin değillerdi. Şu anda öyle bir sorun yok. Burada rezerv birikimi, büyüme, dezenflasyon gibi soruları soruyorlar. Yatırımcılar enflasyonun düştüğünü artık biliyorlar. Yapısal reformları artıracağız. Bu da üretkenliği daha üst seviyelere çekecektir. Program sonuç verdikçe yatırımcıların inançları da artacaktır. Şu an Türkiye'de oldukça güzel bir eylim görüyoruz. Faiz oranlarının iyi olduğunu görüyoruz. Türk özsermayesine oldukça ilgi var. Herkes aylık verilere bakıyor ancak piyasa verilerine bakılınca yüzde 36-37 beklenti var. Bu da bizim beklentilerimizden çok da farklı değil.