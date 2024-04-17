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Kadın girişimcilerden başarı hikayesi: 25 liralık rendeyle başlayan ticaret 1 buçuk milyonluk işletmeye dönüştü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Kadın girişimcilerden başarı hikayesi: 25 liralık rendeyle başlayan ticaret 1 buçuk milyonluk işletmeye dönüştü

Osmaniye'de kooperatif aracılığıyla aile ekonomisine destek olmak isteyen kadın girişimcilerin 25 liraya aldıkları rende ile başlayan hikayeleri, 1 buçuk milyonluk sermayeden oluşan bir işletmeye dönüştü.

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