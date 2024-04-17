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AFAD duyurdu! Malatya'da gece yarısı korkutan deprem

ahaber.com.tr Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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AFAD duyurdu! Malatya’da gece yarısı korkutan deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

9,28 KİLOMETRE DERİNLİK!

Sarsıntının 9,28 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Öte yandan deprem çevre illerde de hissedildi.

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2024-04-17

Saat:00:09:49 TSİ

Enlem:38.14722 N

Boylam:38.56 E

Derinlik:9.28 km

AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-04-17 00:09:49 38.14722 38.56 9.28 MW 4.3 Battalgazi (Malatya)
2024-04-16 23:25:48 38.00889 37.55139 7.01 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-04-16 22:33:57 37.04694 36.86833 11.8 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2024-04-16 22:17:51 38.81028 37.1775 7.38 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-04-16 22:16:51 38.10333 37.12056 7.0 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-04-16 21:50:07 37.02917 29.0775 7.0 ML 1.1 Dalaman (Muğla)
2024-04-16 21:49:46 38.01889 37.39639 7.05 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-04-16 21:48:03 38.24333 38.18417 6.98 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-16 21:12:45 37.50889 37.15694 10.78 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-16 21:10:55 38.225 38.66444 7.01 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-04-16 21:02:03 38.08778 37.15528 6.99 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-04-16 20:47:42 35.93556 29.60528 25.8 ML 1.3 Akdeniz - [28.55 km] Kaş (Antalya)

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