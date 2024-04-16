Başkan Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi: Yakında alım yapacağız! | Özgür Özel'in randevu talebine yanıt: Kapımız açık | Irak'a ziyaret: Erbil'i de ziyaret edebilirim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Konuşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, öğretmen ataması müjdesi vererek, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisinden randevu talebine karşılık "Kapımız açık" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, ele alınacak çok konunun olduğunu vurguladı. Öte yandan Irak ziyaretine değinen Erdoğan, "Türkiye-Irak ilişkilerini farklı bir zemine oturtacağız. Erbil'i de ziyaret edebilirim" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın mensupları ile sohbet gerçekleştirdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ
Yakında öğretmen ataması yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.
İşte basın mensupları tarafından Başkan Erdoğan'a yöneltilen sorular ve yanıtları:
SORU: DİPLOMASİ TRAFİĞİNİZ BAYRAM SONRASI BİR HAYLİ HAREKETLİ, GÜNDEMİNİZDE NELER VAR?
Mesela Tanzanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Tanzanya, Afrika'nın önemli bir ülkesi. Bu nedenle onun Türkiye'ye gelişi çok çok önemli. Onlarla atacağımız adımlar diplomatik konuların yanında yatırımlar açısından da önemli fırsatları barındırıyor.
SORU: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR DE BAĞDAT ZİYARETİNİZ OLACAK. HANGİ KONULAR GÜNDEMDE? TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ AŞAMA DİYEBİLİR MİYİZ?
Özellikle Irak tarafı bizim bu ziyaretimize çok önem veriyor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bu konuyu onlarla çözmenin gayreti içinde olacağız. Onlar da zaten bu işi çözelim istiyorlar. Adımlarımızı bu istikamette atacağız. Bir de Türkiye'ye doğalgaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız. Bağdat ziyaretimizin ardından dönüşte Erbil'e de bir ziyaret yapabiliriz, oradaki yetkililerle de görüşmeler yapabiliriz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
SORU: RUSYA DEVLET BAŞKANI SAYIN VLADİMİR PUTİN'İN BİR ZİYARETİ SÖZ KONUSUYDU, TARİH NETLEŞTİ Mİ?
Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir.
SORU: CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'İN SİZDEN RANDEVU İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR. BU TALEBE YANITINIZ NE OLUR?
CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz.
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