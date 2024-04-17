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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Toplantısı'nda konuştu: İslam ülkelerine örnek teşkil ediyoruz

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Toplantısı’nda konuştu: İslam ülkelerine örnek teşkil ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac organizasyonlarında İslam ülkelerine örnek teşkil ettiklerini belirterek, "Her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmeti nasıl üretebiliriz, onun gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

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