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Bakan Fidan Katar'da mevkidaşı El Sani ile ortak basında toplantısında konuştu

Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Bakan Fidan Katar’da mevkidaşı El Sani ile ortak basında toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ŞeyhMuhammed bin Abdülrahman El Sani ile Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu. Al Sani, Gazze'deki İnsani drama son vermek için Türkiye'nin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli olduğunu dile getirdi.

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