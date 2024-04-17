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Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili boyunca mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen 'Kalkan-20' denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili boyunca mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen 'Kalkan-20' denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatili boyunca, valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından 103'ü İstanbul'da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde, 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı.




Bunlardan 2 bin 101'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı" ifadelerini kullandı.


Operasyona katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek.



Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

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