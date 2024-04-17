Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatili boyunca, valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından 103'ü İstanbul'da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde, 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı.